МК: полковник ПВО Кнутов допустил атаку дронов ВС Украины на Москву 9 мая

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Недавно в Подмосковье были обнаружены три украинских дрона, в то же время несколько морских беспилотников попытались атаковать Севастополь. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что следует ожидать повторения подобных событий 8-9 мая, так как противник может попытаться сорвать праздник.

Эксперт убеждён, что беспилотники, которые разбились в Подмосковье, являются предвестниками атак перед 9 мая. Киев прощупывает российскую систему ПВО, пытаясь найти слабые места для атаки крупных городов.

"Я полагаю, что 8-9 мая мы можем ожидать крупномасштабные атаки по всей линии фронта, удары беспилотников, как морских, так и воздушных, в том числе и атаку на Москву", — сказал Кнутов в беседе с "МК".

В связи с подготовкой ко Дню Победы в столице РФ усилены меры по защите от дронов, включая расчёты на крышах некоторых военных зданий.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.