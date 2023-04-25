Кнутов исключил вторую волну мобилизации в России на фоне контрнаступления ВСУ

Если российская армия успешно сдержит продвижение ВСУ в рамках контрнаступления, и противник не достигнет серьёзного прорыва, то вторая волна частичной мобилизации в России не потребуется. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

"Многое будет зависеть от того, как будет проходить это контрнаступление", — подчеркнул он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Однако в случае возникновения серьёзной угрозы придётся привлечь дополнительные силы из войсковых частей, которые дислоцируются в других регионах России, отметил эксперт.

"Наш оборонный военно-технический потенциал позволяет многие задачи решать за счёт качественного превосходства в боевой технике и вооружении", — указал Кнутов.

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