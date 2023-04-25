Немецкий журналист Штайнгарт назвал восемь проблем Запада на Украине

1:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Журналист из Германии Габор Штайнгарт заявил о провале западной стратегии на Украине. По словам публициста, эта страна разваливается. Также он перечислил восемь фактов, которые необходимо осознать Западу.

Штайнгарт в статье для Focus подчеркнул, что линия фронта на Украине слишком длинная, из-за чего маленькая армия не может продвигаться. У Киева не получается запустить наступление, поскольку у ВСУ нет необходимого вооружения, добавил аналитик.

По его словам, санкции не оказали на Москву никакого давления. Также он заявил, что Россия не стала изгоем для мирового сообщества. Страна укрепила связи с Китаем, напомнил журналист.

Он назвал неприятным для Запада фактом количество средств, которые потрачены на поддержку Украины. Её армия всё ещё не может продемонстрировать эффективность, отметил публицист. По его данным, люди, которые агрессивно выступали за помощь Киеву, сейчас недовольны затягиванием столкновения и ведут себя менее активно.

Западные лидеры не демонстрируют на Украине единство, сообщил аналитик. Он пояснил, что страны поставляют ВСУ разные объёмы вооружений.

"Дальнейший ход событий предсказать несложно: без изменений в стратегии Киев станет новым Кабулом", — заключил Штайнгарт.

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