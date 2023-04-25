Британия передала Украине снаряды с ураном и отказалась отслеживать их использование

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Замруководителя Минобороны Британии Джеймс Хиппи письменно ответил на вопросы парламентария Кенни Макаскилла, который представляет партию "Альба", и заявил, что королевство поставило Украине тысячи боеприпасов для танков Challenger 2, в том числе и с обеднённым ураном.

"Из-за оперативной безопасности мы не станем комментировать показатели применения переданных комплектов", — подчеркнул замминистра.

Вместе с этим глава внешнеполитического ведомства сказал, что отправленные Киеву снаряды контролируют ВСУ. Лондон не станет фиксировать места использования этого оружия, добавил Хиппи. По его словам, власти королевства не отвечают за ликвидацию последствий применения таких боеприпасов.

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