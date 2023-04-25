Пограничники украинской армии включают своим коллегам из Белоруссии "воздушную тревогу".
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Как отмечают сами боевики бандеровских формирований, это должно дать понимание солдатам Белоруссии, что такое слышать сирену воздушной тревоги по несколько раз в сутки.
"Пусть еще перебрасывают через заборы валюту, чтобы в Белоруссии поняли, что такое продаваться Западу", — подытожил ведущий Первого канала.
Ранее подполковник США заявил, что Зеленский хочет вмешательства альянса НАТО в украинский конфликт.
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