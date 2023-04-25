Украинские пограничники включают своим коллегам из Белоруссии "воздушную тревогу".

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пограничники украинской армии включают своим коллегам из Белоруссии "воздушную тревогу".

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Как отмечают сами боевики бандеровских формирований, это должно дать понимание солдатам Белоруссии, что такое слышать сирену воздушной тревоги по несколько раз в сутки.

"Пусть еще перебрасывают через заборы валюту, чтобы в Белоруссии поняли, что такое продаваться Западу", — подытожил ведущий Первого канала.

Ранее подполковник США заявил, что Зеленский хочет вмешательства альянса НАТО в украинский конфликт.