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Военнослужащий ВСУ в слезах заявил о больших потерях в зоне спецоперации на Украине

0:45
Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Корреспонденты "Русской Весны" опубликовали интервью украинского солдата, который признался в большим потерях армии.

Военнослужащий ВСУ в слезах заявил о больших потерях в зоне спецоперации на Украине

Он сообщил о "бойне", которая происходит в зоне боевых действий.

"Молодые пацаны погибают. Они жизни не знали. Мне тяжело это видеть. Бывает, плачу украдкой… Я не понимаю, ради чего эта в…*", — поделился военный в интервью The Telegraph.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине

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Генерал ФСБ Михайлов: "Украинский военный живет на фронте три часа"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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