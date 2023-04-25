Военнослужащий ВСУ в слезах заявил о больших потерях в зоне спецоперации на Украине

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Корреспонденты "Русской Весны" опубликовали интервью украинского солдата, который признался в большим потерях армии.

Он сообщил о "бойне", которая происходит в зоне боевых действий.

"Молодые пацаны погибают. Они жизни не знали. Мне тяжело это видеть. Бывает, плачу украдкой… Я не понимаю, ради чего эта в…*", — поделился военный в интервью The Telegraph.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине

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