Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Корреспонденты "Русской Весны" опубликовали интервью украинского солдата, который признался в большим потерях армии.
Он сообщил о "бойне", которая происходит в зоне боевых действий.
"Молодые пацаны погибают. Они жизни не знали. Мне тяжело это видеть. Бывает, плачу украдкой… Я не понимаю, ради чего эта в…*", — поделился военный в интервью The Telegraph.
* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине
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