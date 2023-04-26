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Украинский генерал Кривонос признал ошибки в обороне Артёмовска: город залит кровью ВСУ

0:52
Силовые структуры

Украинский генерал Сергей Кривонос указал официальному Киеву на ошибки в обороне Артёмовска и заявил, что каждый клочок городской земли "залит кровью" необученных и неподготовленных ВСУшников.

Украинский генерал Кривонос признал ошибки в обороне Артёмовска: город залит кровью ВСУ

Как подчеркнул украинский военный, Вооружённые силы Незалежной не подготовили город надлежащим образом к обороне.

"Каждый клочок земли (в Артёмовске. — Прим. ред.) уже полит украинской кровью. И это большая проблема: мы платим страшную цену за этот город, а вопрос в том, что некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне", — заявил генерал в эфире 5.ua.

Как уточнил генерал, особая проблема ВСУ — мобилизованные. Никто не готовит боевиков должным образом, оттуда и огромные потери.

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Только что! План наступления ВСУ слит! Теперь ясно, где ударит враг
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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