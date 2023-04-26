Украинский генерал Сергей Кривонос указал официальному Киеву на ошибки в обороне Артёмовска и заявил, что каждый клочок городской земли "залит кровью" необученных и неподготовленных ВСУшников.
Как подчеркнул украинский военный, Вооружённые силы Незалежной не подготовили город надлежащим образом к обороне.
"Каждый клочок земли (в Артёмовске. — Прим. ред.) уже полит украинской кровью. И это большая проблема: мы платим страшную цену за этот город, а вопрос в том, что некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне", — заявил генерал в эфире 5.ua.
Как уточнил генерал, особая проблема ВСУ — мобилизованные. Никто не готовит боевиков должным образом, оттуда и огромные потери.
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