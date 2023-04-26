РВ: российские войска начали артподготовку для финального штурма запада Артёмовска

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные эксперты заявили, что российская армия стянула резервы и начала мощнейшую артподготовку для финального штурма запада Артёмовска (Бахмута). Об этом говорится в ночной сводке Киева, пишут военкоры "Русской Весны".

Там отметили, что ад для вооружённых сил Украины (ВСУ) вырос в разы из-за русской артиллерии и уменьшения зоны контроля

Также киевские аналитики-пропагандисты заявляют, что для удержания западной части города как можно дольше "титанические усилия", кроме самих ВСУ, прилагают ещё тероборона, пограничная служба и спецназовцы. Однако в сложившейся ситуации главное — уберечь жизни бойцов, сделавших всё, что было в их силах, намекнули на скорую сдачу города эксперты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.