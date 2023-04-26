Экс-офицер армии США Иствуд восхитился танком ВС России Т-14 "Армата"

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-офицер Вооружённых сил США Брент Иствуд похвалил российский танк Т-14 "Армата", который недавно появился на передовых позициях в зоне спецоперации.

Он назвал эту боевую машину могучей. По его мнению, Т-14 наделён "грозными характеристиками" и интересными особенностями. Бывший офицер отметил, что экипаж управляет танком из бронированной камеры в передней части корпуса, а не из башни.

"Неужели могучий российский танк Т-14 наконец-то сражается на Украине?" — написал Иствуд в своей статье для 19fortyfive.

Экс-военнослужащий также обратил внимание на надёжную защиту боевой машины. Динамическое покрытие и пластинчатый панцирь стали "мощными нововведениями", указал Иствуд. Он добавил, что Россия пока не бросает "Армату" в ожесточённые боестолкновения, ведь сначала солдаты должны протестировать эту тяжёлую технику.

Ранее стало известно, что армия РФ начала применять танки Т-14 в зоне проведения спецоперации для ударов по позициям украинских войск.

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