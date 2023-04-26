Sky News: в конфликте между Россией и Украиной начался новый этап

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В противостоянии между Россией и Украиной наблюдается новая фаза, ведь стороны конфликта пытаются запутать друг друга и застать противника врасплох. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на военного аналитика, профессора Майкла Кларка.

По словам эксперта, сейчас весь мир следит за "серией финтов и обманов" как со стороны РФ, так и со стороны Украины.

"В этом отношении начался следующий этап конфликта", — считает Кларк.

Он напомнил, что украинская армия готовится к контрнаступлению, которое, скорее всего, преподнесёт сюрпризы.

При этом профессор подчеркнул: киевский режим ещё не накопил необходимые ресурсы для полномасштабной атаки, несмотря на поставки западной техники. Аналитик также добавил, что украинские военные пытаются установить контроль над переправами через Днепр в Херсонской области.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.