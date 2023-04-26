Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили 14-часовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщает Минобороны РФ.
Экипажи дальней авиации производили ночную и дневную дозаправку в воздухе, а истребители МиГ-31 из объединения ВВС и ПВО Северного флота сопровождали "стратегов" в воздухе.
Стратегические ракетоносцы Ту-160 были разработаны в 1980-х годах. Они отличаются высокой скоростью и дальностью полета, а также способностью нести ядерное и конвенционное оружие.
Ту-160 является самым большим и тяжелым в мире суперзвуковым бомбардировщиком. В настоящее время они используются ВКС РФ в качестве основного элемента ядерного триады.
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