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Пролетели и дозаправились: два российских Ту-160 выполнили учебные полёты 

0:53
Силовые структуры

Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили 14-часовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщает Минобороны РФ.

Пролетели и дозаправились: два российских Ту-160 выполнили учебные полёты 

Экипажи дальней авиации производили ночную и дневную дозаправку в воздухе, а истребители МиГ-31 из объединения ВВС и ПВО Северного флота сопровождали "стратегов" в воздухе.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 были разработаны в 1980-х годах. Они отличаются высокой скоростью и дальностью полета, а также способностью нести ядерное и конвенционное оружие.

Ту-160 является самым большим и тяжелым в мире суперзвуковым бомбардировщиком. В настоящее время они используются ВКС РФ в качестве основного элемента ядерного триады.

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Автор Максим Попов
Максим Попов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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