Пролетели и дозаправились: два российских Ту-160 выполнили учебные полёты

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили 14-часовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщает Минобороны РФ.

Экипажи дальней авиации производили ночную и дневную дозаправку в воздухе, а истребители МиГ-31 из объединения ВВС и ПВО Северного флота сопровождали "стратегов" в воздухе.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 были разработаны в 1980-х годах. Они отличаются высокой скоростью и дальностью полета, а также способностью нести ядерное и конвенционное оружие.

Ту-160 является самым большим и тяжелым в мире суперзвуковым бомбардировщиком. В настоящее время они используются ВКС РФ в качестве основного элемента ядерного триады.