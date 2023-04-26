ВО: у ВСУ осталось два дня на вывод остатков гарнизона из Артёмовска

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После утраты артёмовским гарнизоном физического контроля над дорогами в Часов Яр и Хромово ВСУ используют местные грунтовки для снабжения сил в городе.

Согласно прогнозам синоптиков, в регион придут сильные ливни уже в пятницу, 28 апреля.

"Соответственно, у ВСУ остаётся около двух суток на использование грунтовых дорог под Артёмовском", — пришли к выводу эксперты издания "Военное обозрение".

Они уверены, что Киев попытается за оставшееся время спасти наиболее боеспособные подразделения, но делать это придётся под постоянным обстрелом российской артиллерии.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что имеют полное право уничтожать всё в Крыму, Донбассе и новых регионах РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.