После утраты артёмовским гарнизоном физического контроля над дорогами в Часов Яр и Хромово ВСУ используют местные грунтовки для снабжения сил в городе.
Согласно прогнозам синоптиков, в регион придут сильные ливни уже в пятницу, 28 апреля.
"Соответственно, у ВСУ остаётся около двух суток на использование грунтовых дорог под Артёмовском", — пришли к выводу эксперты издания "Военное обозрение".
Они уверены, что Киев попытается за оставшееся время спасти наиболее боеспособные подразделения, но делать это придётся под постоянным обстрелом российской артиллерии.
Ранее в офисе президента Украины заявили, что имеют полное право уничтожать всё в Крыму, Донбассе и новых регионах РФ.
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