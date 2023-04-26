Украинский военный в Бахмуте (Артёмовске) заснял точный прилёт снаряда по своему бронеавтомобилю. Видео публикуют военные Telegram-каналы.
На кадрах боевик пытается маневрировать под огнём российских войск, штурмующих город. Однако всё для него заканчивается неудачно. Снаряд уничтожил технику и ранил водителя.
Ранее замкомандира батальона ВСУ с позывным "Философ" рассказал, что российские военные ведут борьбу за Артёмовск круглосуточно, истощая украинскую армию.
Киевские военные эксперты также заявили, что армия России стянула резервы и начала мощнейшую артподготовку для финального штурма западной части города.
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