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Боевик ВСУ в Бахмуте заснял на видео точный прилёт снаряда в свой автомобиль

Силовые структуры

Украинский военный в Бахмуте (Артёмовске) заснял точный прилёт снаряда по своему бронеавтомобилю. Видео публикуют военные Telegram-каналы.

На кадрах боевик пытается маневрировать под огнём российских войск, штурмующих город. Однако всё для него заканчивается неудачно. Снаряд уничтожил технику и ранил водителя.

Ранее замкомандира батальона ВСУ с позывным "Философ" рассказал, что российские военные ведут борьбу за Артёмовск круглосуточно, истощая украинскую армию.

Киевские военные эксперты также заявили, что армия России стянула резервы и начала мощнейшую артподготовку для финального штурма западной части города.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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