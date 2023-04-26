Asia Times: ВВС Украины продержатся в бою против самолётов ВКС России несколько дней

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинское контрнаступление, которое планируется начать без прикрытия с воздуха, будет самоубийственной миссией. Об этом пишет Asia Times.

По мнению обозревателей, украинская армия столкнулась с острым дефицитом военной авиации, поэтому Киев не в состоянии противостоять российским самолётам.

"Нельзя ожидать, что Военно-воздушные силы (ВВС) Украины продержатся более нескольких дней в крупном бою", — сказано в публикации.

Авторы считают, что украинские самолёты бессильны в борьбе с "грозными" российскими Су-35. Как пояснили обозреватели, мобильные комплексы противовоздушной обороны (ПВО) России сорвут планы Киева по проведению воздушных операций.

При этом они допустили, что Запад всё-таки решится на передачу Украине современных истребителей F-16.

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