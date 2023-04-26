Многочисленные заявления западных СМИ и аналитиков о неготовности ВСУ к войне являются дезинформацией России.
Об этом сообщил кандидат военных наук, полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков.
"Есть такой Яков Кедми, вот они вместе с другими сейчас специально подталкивают: "Давайте, русские". Они точно так же подталкивали и Саддама Хусейна к Кувейту", — в эфире интернет-канала "Сталинград" сказал эксперт.
По его словам, страны западного блока пытаются сегодня организовать на Украине большую кровавую бойню — идёт подталкивание и россиян к активным действиям на фронте, и президента Зеленского.
Западу в этом противостоянии нужна бойня без явной чьей-то победы. Задача всего этого — максимальное уничтожение славянского мира, подытожил Квачков.
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