РИА Новости: целью наступления ВС Украины станет блокировка сухопутного коридора в Крым

2:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев планирует провести наступление в конце осени, но постоянно откладывает его на несколько месяцев. Согласно информации, распространяемой западными и украинскими СМИ, решающие бои перенесли на лето. Подробнее об этом рассказал обозреватель РИА Новости Михаил Катков.

Согласно прогнозу бывшего директора ЦРУ и экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса, Украина готовится перейти в наступление в конце мая или начале июня. Он считает, что удар будет очень сильным и нацеленным на перерезание сухопутного коридора в Крым.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что армия Украины уже начала наступление в Бахмуте и Марьинке. Она заявила, что военная кампания может включать в себя и оборонительные бои, а также набор и обучение новых бойцов.

Генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул, что контратаки в Бахмуте помогают сдерживать Россию. В ходе этих боёв, по его словам, Москва теряет лучшие подразделения.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что до конца весны украинская армия войдёт в Крым. Он подчеркнул, что Россия отстаивает свои позиции, а ВСУ готовы к решающей битве, в которой Москва понесёт невосполнимые потери.

Аналитик при Финансовом университете при правительстве России Денис Денисов утверждает, что если бы Киев имел возможность перейти в контрнаступление, то это было бы сделано ещё зимой.

"Успешная атака подтвердила бы правильность курса на милитаризацию Украины и эффективность экономической помощи. Украинцы получили бы реальное доказательство того, что Владимир Зеленский сдерживает обещания. Но пока мы слышим только заявления, которые ничем не подкреплены, а конфликт становится менее интенсивным, как в 2014–2015", — рассуждает он.

В целом эксперты согласны с тем, что пока нет признаков подготовки к удару по Крыму. Зеленский должен серьёзно изменить военную стратегию либо риторику, иначе завышенные ожидания украинского народа могут повредить его рейтингу.

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