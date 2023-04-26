Минобороны РФ: российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе Марьинки в ДНР сорвана ротация 110-й бригады войск Украины. Об этом сообщили в российском Минобороны.

По информации ведомства, для замены погибших и раненых боевиков на линию соприкосновения были направлены резервы ВСУ. Во время попытки передислокации они были уничтожены российскими бойцами. Потери украинской стороны составили более 30 военнослужащих.

Подразделениями специального назначения Южной группировки войск и артиллерией 1-го армейского корпуса уничтожены несколько подразделений общей численностью до 30 человек", — сказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

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