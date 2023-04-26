Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лобаев озвучил потери ВСУ от снайперского огня с начала СВО
Fox News: правительство США участвовало в торговле детьми
Экс-постпред США при ООН Никки Хейли назвала Байдена слабейшим президентом в современной истории
Российские энергетики хотят пересмотреть сроки полного отказа от зарубежных IT-решений
Белорусские военные в России прошли обучение применению ядерных боеприпасов ОТРК "Искандер-М"
Кадры ближнего боя: появилось видео захвата окопов ВСУ российскими военными
Гражданина РФ Довганя могут посадить на 20 лет за государственную измену
Пожар в Свердловской области уничтожил медсанчасть колонии УФСИН
Глава МИД Чехии Липавски открыто оскорбил Сергея Лаврова

Минобороны РФ: российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки

0:44
Силовые структуры

В районе Марьинки в ДНР сорвана ротация 110-й бригады войск Украины. Об этом сообщили в российском Минобороны.

Минобороны РФ: российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки

По информации ведомства, для замены погибших и раненых боевиков на линию соприкосновения были направлены резервы ВСУ. Во время попытки передислокации они были уничтожены российскими бойцами. Потери украинской стороны составили более 30 военнослужащих.

Подразделениями специального назначения Южной группировки войск и артиллерией 1-го армейского корпуса уничтожены несколько подразделений общей численностью до 30 человек", — сказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Российские «Ураганы» бьют по позициям ВСУ
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Украинский боевик в слезах о потерях ВСУ: "Мне тяжело это видеть"

ВСУ несут большие потери в зоне СВО.

РВ: военнослужащий ВСУ в слезах заявил о "бойне", где гибнут украинские солдаты
РИАН опубликовало список артистов с отменёнными концертами в городах РФ из-за поддержки ВС Украины
Артисты в России столкнулись с отменой концертов
МИД РФ послал устрашающие послания США
Наёмники из Франции расстреляли пленных российских бойцов
Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская
У трейдеров есть свои схемы. Европа по-хитрому поступила с Россией
Украинские Су-25 попытались атаковать позиции ВС РФ
Украина раскрыла цели контрнаступления
Украина раскрыла цели контрнаступления
Последние материалы
Гражданина РФ Довганя могут посадить на 20 лет за государственную измену
Пожар в Свердловской области уничтожил медсанчасть колонии УФСИН
Глава МИД Чехии Липавски открыто оскорбил Сергея Лаврова
Кафе в Набережных Челнах предложило компенсацию в 10 тыс. рублей за отравление грудного ребёнка
Минобороны РФ: российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки
Военкор RT Газдиев показал удары ПТРК "Корнет" по позициям ВСУ в Марьинке
Ходаковский "утешил" криткующих СВО олигархов: ваши дети не сидят в окопах
Чехлы помогут сохранить долговечность салона автомобиля за небольшие деньги
РИА Новости: целью наступления ВС Украины станет блокировка сухопутного коридора в Крым
В Красноярске полиция будет отгонять купающихся от места сброса воды с ТЭЦ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников