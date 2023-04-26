Глава МВД Турции Сойлу назвал США настоящей целью в борьбе с терроризмом

Руководитель МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что власти республики, которые противостоят террористам, в том числе Рабочей партии Курдистана, на самом деле борются с Вашингтоном.

"Неужели мы настолько наивны, что не знаем этого?" — задался вопросом министр, передаёт Ulusal TV.

Вместе с этим глава турецкого ведомства обвинил Штаты в желании сформировать террористическое государство.

Ранее Сойлу сказал, что весь мир ненавидит США. Европу чиновник назвал пешкой Белого дома.

"Европа — поезд в колонне США", — добавил политик.

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