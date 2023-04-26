Норвежцы обвинили российского консула Шпицбергена в шпионаже

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Норвежская государственная телерадиокомпания NRK заявила, что российский консул Шпицбергена Андрей Чемерило напрямую связан с российской военной разведкой.

При этом норвежские журналисты не привели никаких доказательств в подтверждение этих обвинений, а лишь рассказали, как провели расследование вместе с журналистами, уехавшими из России.

В свою очередь Чемерило отверг все обвинения, отметив, что они не имеют ничего общего с реальностью.

Напомним, Шпицберген — остров, расположенный между Норвегией и Северным полюсом. По международному договору, подписанному в 1920 году в Париже, остров является демилитаризованной зоной, признанной суверенитетом, но с ограничениями на права Норвегии. По факту это означает, что Норвегия может вести управление архипелагом, но не имеет полной власти над ресурсами и земельными участками.