Представители ФСБ рассказали о задержании россиянина, который намеревался организовать теракт в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны РФ на территории Симферополя.
"Пресечена противоправная деятельность гражданина, который планировал совершить на территории республики Крым диверсионно-террористический акт в отношении объекта здравоохранения", — отметили в службе.
По её данным, силовики обнаружили у подозреваемого самодельные взрывчатку с гвоздями и устройство зажигательного действия. Правоохранители завели уголовные дела. Расследование продолжается, подчеркнули в ФСБ.
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