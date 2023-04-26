Следственный комитет РФ подтвердил данные о французских наёмниках, расстрелявших в упор российских военнопленных

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Следственный комитет России прокомментировал информацию журналистов, согласно которой наёмники из Франции уничтожили военнопленных РФ.

Как подчеркнули в СК, правоохранители расследуют преступления иностранцев. В ведомстве пообещали установить все детали произошедшего и привлечь злоумышленников к ответственности.

В СК подтвердили, что один из наёмников обнародовал снимок расстрела троих пленных. По информации правоохранителей, предполагаемые преступники воевали на стороне Украины и представляли батальон "Азов"*, 92-ю бригаду армии противника.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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