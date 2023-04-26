Рогов: киевские власти перебрасывают в Запорожье свои войска

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев осуществляет переброску подразделений ВСУ из центральных регионов в Запорожскую область. Об этом проинформировал глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он напомнил, что ещё недавно переброска украинских сил проводилась из западных областей страны.

"Режим Зеленского отдал приказ начать переброску на линию фронта в Запорожскую область войск из регионов центральной Украины, в том числе Полтавской и Черкасской областей, хотя совсем недавно приоритет отдавался бригадам из западноукраинских регионов, прежде всего из Галиции", — сказал Рогов, слова которого приводит РИА Новости.

Рогов рассказал, что переброска проводится в сжатые сроки, и уже к 30 апреля на линии соприкосновения появятся три украинские бригады: 46-я десантно-штурмовая бригада вместе с 116-ой и 118-ой бригадами территориальной обороны ВСУ.

Эти бригады, перебрасываемые украинскими властями на линию фронта, Киев отправляет "на убой", добавил Рогов.

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