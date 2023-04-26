Рогов: Зеленский готовит показное наступление на юге, чтобы отвлечь внимание от Артёмовска

Украинский президент Владимир Зеленский готовит показное наступление на Запорожском направлении для отвлечения внимания от обстановки в Артёмовске. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, Киев попытается испортить День Победы. Он не исключил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) перейдут в атаку за несколько дней до 9 мая.

Как пояснил чиновник в беседе с ТАСС, Зеленскому нужен большой инфоповод, чтобы отвлечь внимание украинцев от неудач армии страны на Артёмовском направлении.

При этом Рогов подчеркнул: Киев осознаёт, что вряд ли сможет достичь существенного успеха в ходе наступательной операции.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин назвал главную проблему, которая мешает украинским боевикам начать контрнаступление. Он считает, что ВСУ гораздо больше боятся неудачных атак, чем "жёсткого перемалывания" в Марьинке, Авдеевке и Артёмовске.

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