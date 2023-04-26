РВ: ВС Украины показали оставшуюся у них часть Артёмовска

Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. В Артёмовске (Бахмуте) идут ожесточённые сражения.

Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали видеокадры, на которых показана оставшаяся у ВСУ часть города: вражеский дрон снял горящие руины. Кадры запечатлели район вблизи Бахмутского индустриального техникума (геолокация 48°34'59"N 37°58'26"E). Слева виден микрорайон Черема за улицей Чайковского, ведущей через Ивановское на Константиновку. Также на кадрах показана подорванная на днях ВСУ телевышка.

Ранее Алексей Леонков заявил о резкой смене тактики ВС Украины в обороне Артёмовска.