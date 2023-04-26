По позициям "невезучей бригады" ВСУ в Запорожье нанесён массированный артиллерийский удар

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе расположения боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области зафиксированы сильные прилёты реактивной артиллерии крупного калибра. Об этом сообщает "Военная хроника" в среду вечером.

Отмечается, что данные предварительные. Согласно им, под удар в районе населённого пункта Щербаки попали боевики в том числе 65-й механизированной бригады, которая уже получила официальное звание невезучей.

"Подразделение подвергается активным артиллерийским и авиационным ударам с начала февраля и активно теряет технику, которую украинские войска перебрасывают в Запорожье в основном по ночам", — пояснили эксперты Telegram-канала.

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