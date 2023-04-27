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РИА Новости: медик рассказал о страшном вреде "военных наркотиков" — универсальный солдат

1:08
Силовые структуры

Никакие наркотики на поле боя не сделают из человека "суперсолдата", однако краткосрочный, но вместе с тем страшный эффект будет, заявил руководитель Учебного центра тактической медицины концерна "Калашников" Артём Катулин.

РИА Новости: медик рассказал о страшном вреде "военных наркотиков" — универсальный солдат

Ранее Pravda.Ru неоднократно цитировала сообщения с зоны СВО о том, что украинские солдаты "плотно сидят" на запрещённых веществах.

Как подчеркнул эксперт, наркотики способны купировать болевой синдром и чувствительность в целом. Но военный "протянет" около недели.

"Никакого мифического мухомора, который сделает тебя волшебным воином, нет, — пояснил Катулин РИА Новости. — Действительно, можно сделать из себя универсального солдата, который никогда не устаёт, обладает фантастическими физическими характеристиками и так далее, но длиться это всё будет недолго. Вас хватит от силы на пять-семь дней".

Подобного рода препараты быстро вызывают привыкания. Кроме того, нервная система истощается катастрофическим темпом, что влияет на ощущение происходящего вокруг.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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