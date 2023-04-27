Командир "Ахмата" Алаудинов: контрнаступление ВСУ закончится поражением Киева

Возможное контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) станет путём к поражению Киева. Об этом заявил помощник руководителя Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

По его словам, после наступательной операции Украина не сможет оборонятся, так как Киев уже исчерпал весь "мужской потенциал". Он считает, что планируемая атака ВСУ — это последний бросок и агония. При этом командир "Ахмата" подчеркнул: грядущий бой станет решающим как для Украины, так и для России.

"Для нас это будет уже решающее сражение на пути к победе, а для них — решающее сражение на пути к своему проигрышу", — отметил Алаудинов в эфире "России 1".

Он добавил, что Киеву не хватит ресурсов для изменения хода истории. В качестве примера командир "Ахмата" привёл ситуацию на Луганском направлении, где у ВСУ отсутствуют силы для начала контрнаступления в ближайшие дни.

Ранее российский генерал Андрей Гурулёв призвал начать собственное наступление, не дожидаясь украинского контрудара.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.