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Командир "Ахмата" Алаудинов: контрнаступление ВСУ закончится поражением Киева

Силовые структуры

Возможное контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) станет путём к поражению Киева. Об этом заявил помощник руководителя Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

Командир "Ахмата" Алаудинов: контрнаступление ВСУ закончится поражением Киева

По его словам, после наступательной операции Украина не сможет оборонятся, так как Киев уже исчерпал весь "мужской потенциал". Он считает, что планируемая атака ВСУ — это последний бросок и агония. При этом командир "Ахмата" подчеркнул: грядущий бой станет решающим как для Украины, так и для России.

"Для нас это будет уже решающее сражение на пути к победе, а для них — решающее сражение на пути к своему проигрышу", — отметил Алаудинов в эфире "России 1".

Он добавил, что Киеву не хватит ресурсов для изменения хода истории. В качестве примера командир "Ахмата" привёл ситуацию на Луганском направлении, где у ВСУ отсутствуют силы для начала контрнаступления в ближайшие дни.

Ранее российский генерал Андрей Гурулёв призвал начать собственное наступление, не дожидаясь украинского контрудара.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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