Business Insider: ВС РФ уничтожат украинские аэродромы ещё до поставок F-16

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия уничтожит украинские аэродромы ещё до того, как Запад успеет передать Киеву истребители F-16, считают аналитики. По их мнению, Киеву будет просто невозможно эксплуатировать боевые самолёты.

Кроме прочего, аэродромы, которые остались у Украины в наследие от СССР, в плачевном состоянии и им требуется капитальный ремонт.

"Чтобы можно было использовать F-16 без высокого риска попадания посторонних предметов во избежание повреждения двигателей, — пишет Business Insider. — Вы будете заниматься ремонтом взлётно-посадочных полос и, возможно, работами по их расширению, и всё это хорошо видно российским спутникам".

По мнению авторов. ещё на этапе ремонта аэродромов, Россия в состоянии нанести по ним удары и ставить Украину без возможности эксплуатировать западную технику.

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