Офис Зеленского не подтвердил получение ста процентов обещанного НАТО вооружения

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг получение Киевом почти 100% обещанного вооружения от стран НАТО.

Согласно оценке командующего Объединёнными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи, альянс предоставил Украине практически всю технику для проведения контрнаступления. Однако Подоляк усомнился в достоверности этих данных.

"На мой взгляд, 97-98% — это слишком. Но он исходит из определённой математики, из того, что знает", — прокомментировал политик слова Каволи в эфире украинского телеканала "Рада".

Подоляк призвал НАТО и ЕС нарастить поставки техники для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он также подтвердил проблему нехватки снарядов у украинских военных на линии соприкосновения.

При этом политик выразил надежду на то, что все трудности с передачей оружия удастся урегулировать.

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