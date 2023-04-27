Медик Катулин: зоне СВО чаще погибают не от жизнеугрожающих ран

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В основном причиной гибели в зоне СВО становятся не жинеугрожающие ранения, а их последствия из-за неправильной экстренной помощи, заявил руководитель учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна "Калашников" Артём Катулин.

Так, к примеру, к ампутации конечности может привести неправильно наложенный жгут.

"Более 30 процентов ампутаций произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50 процентов всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений", — пояснил медик РИА Новости.

По его словам, безусловно, те медики, кто работает в зоне спецоперации, специалисты специалисты УЦТМ и инструкторы анализируют ситуацию.

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