В основном причиной гибели в зоне СВО становятся не жинеугрожающие ранения, а их последствия из-за неправильной экстренной помощи, заявил руководитель учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна "Калашников" Артём Катулин.
Так, к примеру, к ампутации конечности может привести неправильно наложенный жгут.
"Более 30 процентов ампутаций произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50 процентов всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений", — пояснил медик РИА Новости.
По его словам, безусловно, те медики, кто работает в зоне спецоперации, специалисты специалисты УЦТМ и инструкторы анализируют ситуацию.
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ВСУ несут большие потери под Артёмовском.