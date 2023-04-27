Дмитрий Медведев не зря напомнил Западу, что Россия готова воспользоваться своим ядерным арсеналом, если у нас не останется другого выбора, заявил бывший глава Министерства госбезопасности ДНР, полковник Андрей Пинчук.
Мало того, стратегическое оружие уже помогает в проведении спецоперации на Украине, добавил он.
"Это оружие сдерживания, и эта опция уже реализуется. Это довольно специфический тип вооружения, совсем не предполагающий, что он будет непосредственно выполнять свою практическую функцию", — пояснил Пинчук в интервью изданию "Царьград".
К тому же, отметил эксперт, боевые действия ведутся ради освобождения русских людей, потому превращать эти территории в зону отчуждения совершенно не входит в планы Москвы.
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