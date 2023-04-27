Сорокин сравнил удар "Кинжалом" по офицерам НАТО подо Львовом с ударом "Искандером"

1:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные нанесли 21 апреля удар ракетой "Искандер" по базе иностранных наёмников в библиотеке в Константиновке в ДНР. В результате было ликвидировано порядка 60 боевиков "Грузинского легиона". Однако это несопоставимо с ущербом, который был нанесён противнику в результате удара "Кинжалом" в марте по секретному бункеру с генералами НАТО подо Львовом, заявил военный эксперт Николай Сорокин в эфире YouTube-канала "День".

Одно дело, это триста высших офицеров вражеской группировки, независимо от их национальности, а другое — до сотни боевиков вместе с ранеными, но это всё те же "внезапные ликвидации" с помощью современных ракетных систем, отметил эксперт.

"В данном случае был использован не "Кинжал", в этом не было никакой необходимости. Эта библиотека не была прикрыта ПВО таким образом, как во Львовской области, когда там был целый комплекс ПВО, и нужно было использовать именно неуловимый и недоступный к сбитию никакими западными системами "Кинжал". Здесь был использован "Искандер", ракета относительно медленная. На Западе можно по пальцам пересчитать такие "относительно медленные" ракеты", — объяснил аналитик.

В результате нанесён серьёзный урон "Грузинскому легиону", который не сможет в ближайшее время принимать участие в боевых действиях, заключил собеседник канала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.