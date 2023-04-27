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Сорокин сравнил удар "Кинжалом" по офицерам НАТО подо Львовом с ударом "Искандером"

1:28
Силовые структуры

Российские военные нанесли 21 апреля удар ракетой "Искандер" по базе иностранных наёмников в библиотеке в Константиновке в ДНР. В результате было ликвидировано порядка 60 боевиков "Грузинского легиона". Однако это несопоставимо с ущербом, который был нанесён противнику в результате удара "Кинжалом" в марте по секретному бункеру с генералами НАТО подо Львовом, заявил военный эксперт Николай Сорокин в эфире YouTube-канала "День".

Сорокин сравнил удар "Кинжалом" по офицерам НАТО подо Львовом с ударом "Искандером"

Одно дело, это триста высших офицеров вражеской группировки, независимо от их национальности, а другое — до сотни боевиков вместе с ранеными, но это всё те же "внезапные ликвидации" с помощью современных ракетных систем, отметил эксперт.

"В данном случае был использован не "Кинжал", в этом не было никакой необходимости. Эта библиотека не была прикрыта ПВО таким образом, как во Львовской области, когда там был целый комплекс ПВО, и нужно было использовать именно неуловимый и недоступный к сбитию никакими западными системами "Кинжал". Здесь был использован "Искандер", ракета относительно медленная. На Западе можно по пальцам пересчитать такие "относительно медленные" ракеты", — объяснил аналитик.

В результате нанесён серьёзный урон "Грузинскому легиону", который не сможет в ближайшее время принимать участие в боевых действиях, заключил собеседник канала.

 

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Слив данных о наступлении ВСУ / Армения вступает в НАТО / Китай тянет Францию против США?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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