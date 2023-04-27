Осудивший спецоперацию и сбежавший из РФ комик Данила Поперечный сильно разозлился, что ему не позволили говорить гадости о России и русских на концерте в Узбекистане. Вместо шоу получился "какой-то огрызок", пожаловался артист в своих соцсетях.
Поперечному просто отключали микрофон, как только он пытался сказать что-то со сцены о России, русских или СВО.
По тексту поста артиста видно, что комик разгневан из-за невозможности наговорить гадостей о своей стране.
Напомним, Поперечный сбежал из России в ОАЭ в самом начале СВО. Там он оправдывался перед украинцами, заявляя, что если сел бы в тюрьму за критику властей, то о нём быстро бы все забыли. Через некоторое время комик вернулся.
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