Осудившему СВО комику Даниле Поперечному не дали говорить гадости о России со сцены в Ташкенте

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Осудивший спецоперацию и сбежавший из РФ комик Данила Поперечный сильно разозлился, что ему не позволили говорить гадости о России и русских на концерте в Узбекистане. Вместо шоу получился "какой-то огрызок", пожаловался артист в своих соцсетях.

Поперечному просто отключали микрофон, как только он пытался сказать что-то со сцены о России, русских или СВО.

По тексту поста артиста видно, что комик разгневан из-за невозможности наговорить гадостей о своей стране.

Напомним, Поперечный сбежал из России в ОАЭ в самом начале СВО. Там он оправдывался перед украинцами, заявляя, что если сел бы в тюрьму за критику властей, то о нём быстро бы все забыли. Через некоторое время комик вернулся.

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