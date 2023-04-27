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В Сети появилось видео жестокого обращения военных ВСУ с мужчиной в Черкассах

Силовые структуры

В Сети обнародовали видеозапись, на которой запечатлено жестокое обращение военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) с гражданским.

В Сети появилось видео жестокого обращения военных ВСУ с мужчиной в Черкассах

Соответствующие кадры появились в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua". В посте отмечается, что перепалка между боевиками ВСУ и мужчиной произошла в Черкассах. Как пояснили журналисты, причина ссоры неясна, однако после недолгого словестного конфликта солдаты начали бить мирного жителя.

"Двое военных валят мужчину на землю, а третий бьёт его ногой в лицо", — сказано в материале.

Пользователи соцсетей предположили, что гражданина Украины пытались призвать на службу, вручив повестку.

Ранее журналисты France info проинформировали о нежелании молодых украинцев отправляться на фронт из-за боязни умереть во время боевых действий.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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