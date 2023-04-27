В Сети обнародовали видеозапись, на которой запечатлено жестокое обращение военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) с гражданским.
Соответствующие кадры появились в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua". В посте отмечается, что перепалка между боевиками ВСУ и мужчиной произошла в Черкассах. Как пояснили журналисты, причина ссоры неясна, однако после недолгого словестного конфликта солдаты начали бить мирного жителя.
"Двое военных валят мужчину на землю, а третий бьёт его ногой в лицо", — сказано в материале.
Пользователи соцсетей предположили, что гражданина Украины пытались призвать на службу, вручив повестку.
Ранее журналисты France info проинформировали о нежелании молодых украинцев отправляться на фронт из-за боязни умереть во время боевых действий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ несут большие потери под Артёмовском.