В Сети появилось видео жестокого обращения военных ВСУ с мужчиной в Черкассах

В Сети обнародовали видеозапись, на которой запечатлено жестокое обращение военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) с гражданским.

Соответствующие кадры появились в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua". В посте отмечается, что перепалка между боевиками ВСУ и мужчиной произошла в Черкассах. Как пояснили журналисты, причина ссоры неясна, однако после недолгого словестного конфликта солдаты начали бить мирного жителя.

"Двое военных валят мужчину на землю, а третий бьёт его ногой в лицо", — сказано в материале.

Пользователи соцсетей предположили, что гражданина Украины пытались призвать на службу, вручив повестку.

Ранее журналисты France info проинформировали о нежелании молодых украинцев отправляться на фронт из-за боязни умереть во время боевых действий.