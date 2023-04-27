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Ходаковский рассказал о худшем сценарии наступления ВСУ: бояться нужно последствий

1:14
Силовые структуры

Даже если украинской армии будет сопутствовать успех в контрнаступлении, то она не сможет безостановочно двигаться вперёд. В определённый момент успех закончится. На что же тогда рассчитывает противник? Своё мнение высказал экс-командир бригады "Восток" НМ ДНР Александр Ходаковский.

Ходаковский рассказал о худшем сценарии наступления ВСУ: бояться нужно последствий

Он считает, что бояться в большей степени надо не самого наступления ВСУ, а его последствий. Ведь прорвать оборону и углубиться в российскую территорию — мало, нужно будет еще взять её под контроль, что поглощает много ресурсов.

"На что тогда расчёт, если наступление не есть победа? Расчёт на удар дуплетом. Он полагает, что при существующем положении дел любой его успех вызовет внутреннюю волну, — и вот на неё он возлагает особые надежды", — написал военный в своём Telegram-канале.

По его мнению, наиболее важной будет вторая фаза наступления ВСУ. Однако это худший сценарий. А может случиться и так, что ещё при попытке прорвать нашу оборону противник получит такие плачевные для себя результаты, что о дальнейшем забудет и думать, заключил комбат.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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