Ходаковский рассказал о худшем сценарии наступления ВСУ: бояться нужно последствий

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Даже если украинской армии будет сопутствовать успех в контрнаступлении, то она не сможет безостановочно двигаться вперёд. В определённый момент успех закончится. На что же тогда рассчитывает противник? Своё мнение высказал экс-командир бригады "Восток" НМ ДНР Александр Ходаковский.

Он считает, что бояться в большей степени надо не самого наступления ВСУ, а его последствий. Ведь прорвать оборону и углубиться в российскую территорию — мало, нужно будет еще взять её под контроль, что поглощает много ресурсов.

"На что тогда расчёт, если наступление не есть победа? Расчёт на удар дуплетом. Он полагает, что при существующем положении дел любой его успех вызовет внутреннюю волну, — и вот на неё он возлагает особые надежды", — написал военный в своём Telegram-канале.

По его мнению, наиболее важной будет вторая фаза наступления ВСУ. Однако это худший сценарий. А может случиться и так, что ещё при попытке прорвать нашу оборону противник получит такие плачевные для себя результаты, что о дальнейшем забудет и думать, заключил комбат.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.