Лобаев озвучил потери ВСУ от снайперского огня с начала СВО

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Совокупные потери украинской армии от снайперского огня с начала спецоперации составляют не менее семи тысяч человек. Об этом заявил владелец компании "Царь-пушка" Владислав Лобаев в своём Telegram-канале, ссылаясь на данные довольно "весомой организации".

"Потери от артогня, корректируемого прошитыми нами дронами — более 30 тысяч", — подчеркнул он.

Лобаев отметил, что эта информация четырёхмесячной давности. Сейчас количество потерь ВСУ можно смело умножить на 1,5 раза, указал он.

Ранее в Сети появились кадры ликвидации украинского боевика из винтовки "Антиматерия".

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