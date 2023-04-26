Совокупные потери украинской армии от снайперского огня с начала спецоперации составляют не менее семи тысяч человек. Об этом заявил владелец компании "Царь-пушка" Владислав Лобаев в своём Telegram-канале, ссылаясь на данные довольно "весомой организации".
"Потери от артогня, корректируемого прошитыми нами дронами — более 30 тысяч", — подчеркнул он.
Лобаев отметил, что эта информация четырёхмесячной давности. Сейчас количество потерь ВСУ можно смело умножить на 1,5 раза, указал он.
Ранее в Сети появились кадры ликвидации украинского боевика из винтовки "Антиматерия".
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