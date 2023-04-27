Столтенберг: страны альянса НАТО поставили Украине 98% обещанной помощи

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг сказал, что альянс передал Украине 98% анонсированной помощи.

По словам генсека, объединение стран отправило ВСУ 1550 бронемашин, 230 танков и множество снарядов. Как отметил западный чиновник, девять бронетанковых бригад уже подготовлены.

"Члены НАТО поставили Киеву современные средства противовоздушной обороны и современной артиллерии", — добавил Столтенберг во время беседы с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что объявленные 97-98% переданной помощи являются завышенным показателем.

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