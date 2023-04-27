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Столтенберг: страны альянса НАТО поставили Украине 98% обещанной помощи

0:47
Силовые структуры

Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг сказал, что альянс передал Украине 98% анонсированной помощи.

Столтенберг: страны альянса НАТО поставили Украине 98% обещанной помощи

По словам генсека, объединение стран отправило ВСУ 1550 бронемашин, 230 танков и множество снарядов. Как отметил западный чиновник, девять бронетанковых бригад уже подготовлены.

"Члены НАТО поставили Киеву современные средства противовоздушной обороны и современной артиллерии", — добавил Столтенберг во время беседы с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что объявленные 97-98% переданной помощи являются завышенным показателем.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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