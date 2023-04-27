Боец из Удмуртии рассказал о работе на комплексе звуковой разведки "Пенициллин"

Артиллерист из Удмуртии, выполняющий задачи в зоне спецоперации, с позывным "Вятка" рассказал о работе нового российского комплекса звуковой разведки "Пенициллин" в интервью журналисту Владимиру Соловьёву. Об этом пишет издание udm-info.ru.

Отмечается, что военнослужащий окончил военное артиллерийское училище и дослужился до звания капитана.

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