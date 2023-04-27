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BBC: украинцам не хватает комплексов "Бук" и снарядов для РСЗО "Град" под Артёмовском

Силовые структуры

Украинская армия столкнулась с нехваткой зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук" и снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" на Артёмовском направлении. Об этом пишет BBC, ссылаясь на военных ВСУ.

BBC: украинцам не хватает комплексов "Бук" и снарядов для РСЗО "Град" под Артёмовском

Боец 17-го танкового батальона Сухопутных войск украинской армии, представившийся Владимиром, сообщил, что ВСУ отчаянно цепляются за окраины Артёмовска. Как пояснил боец, Киев израсходовал практически все боеприпасы для РСЗО "Град". Он выразил надежду на то, что Чехия, Румыния и Пакистан предоставят снаряды для нужд украинских войск.

"У нас недостаточно снарядов для нашего оружия", — сказал Владимир.

По словам командира расчёта ЗРК "Бук", ВСУ также испытывают острую нехватку зенитных комплексов. Кроме того, военный добавил, что у Киева нет запасных частей для техобслуживания этих систем.

Ещё один украинский солдат, командующий расчётом буксируемого орудия L119, подчеркнул: Украина не в силах вести длительные бои из-за дефицита снарядов и техники, поэтому Киев готовится к контрнаступлению в 2023 году. Если конфликт затянется, Запад ещё сильнее устанет от продолжающихся столкновений и сократит военную помощь, заключил военнослужащий.

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Генерал ФСБ Михайлов: "Украинский военный живет на фронте 3 часа"
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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