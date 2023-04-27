The Hill: контрнаступление ВСУ откладывается из-за слабой позиции Запада

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американские журналисты объяснили, почему контрнаступление Киева до сих пор не началось.

"Прокрастинация не только в США, но и Европе стала причиной такого положения дел", — подчеркнули в The Hill.

По данным издания, Украина не получила достаточно танков, систем противовоздушной обороны от Запада и не смогла запустить операцию. При этом Вооружённые силы Российской Федерации успели сформировать "глубокую оборону" на всём фронте, предупредили в СМИ.

США и Евросоюз не сообщают о стратегии помощи ВСУ, отметили журналисты. Они добавили, что это связано либо с отсутствием плана, либо со страхом перед властями РФ.

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