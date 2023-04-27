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Полковник США Макгрегор предупредил Зеленского о последствиях отказа от диалога с Россией

1:10
Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский лишится власти, если будет отказываться от переговорного процесса с Москвой. Такое мнение выразил бывший советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Полковник США Макгрегор предупредил Зеленского о последствиях отказа от диалога с Россией

По его словам, карьере Зеленского придёт конец в случае продолжения текущей политики в отношении РФ. Полковник считает, что диалог с Москвой может стать для Украины единственным способом избежать существенных потерь на поле боя.

"Перед Зеленским стоит сложный выбор: что ему сейчас делать, ведь трудно сказать, что станет последней каплей и приведёт к потере им власти", — отметил Макгрегор в интервью Judging Freedom.

Экс-советник главы Пентагона также обратил внимание на беспокойство Зеленского по поводу собственной судьбы. Как предположил полковник, руководитель Украины боится возможных покушений.

Ранее профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси заявил, что Запад дал Зеленскому всего шесть месяцев для победы над Россией. В случае неудачи Украине придётся сесть за стол переговоров с Москвой, указал эксперт.

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Зеленский заявил о "последней черте" для переговоров с Россией
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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