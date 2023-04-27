Швейцарские журналисты объяснили, почему контрнаступление украинской армии до сих пор не началось.
О причине откладывания операции написали в Neue Zürcher Zeitung. По данным СМИ, задержка связана с недостаточной военной помощью Киеву со стороны Запада. Он передал Украине слишком мало тяжёлых вооружений, заявили в газете.
Журналисты напомнили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призывал поставить 300 боевых танков. Армия же получила около 200 единиц техники, треть из которой — Leopard 2, подчеркнули в NZZ. Также в СМИ указали на дефицит артиллерийских боеприпасов у ВСУ.
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