NZZ: контрнаступление ВСУ задерживается из-за недостаточных поставок тяжёлых вооружений Киеву

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Швейцарские журналисты объяснили, почему контрнаступление украинской армии до сих пор не началось.

О причине откладывания операции написали в Neue Zürcher Zeitung. По данным СМИ, задержка связана с недостаточной военной помощью Киеву со стороны Запада. Он передал Украине слишком мало тяжёлых вооружений, заявили в газете.

Журналисты напомнили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призывал поставить 300 боевых танков. Армия же получила около 200 единиц техники, треть из которой — Leopard 2, подчеркнули в NZZ. Также в СМИ указали на дефицит артиллерийских боеприпасов у ВСУ.

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