Украинская армия опубликовала видеокадры со своего беспилотника, на которых видно, что она сама взорвала десятиэтажный дом перед отступлением.
Об этом сообщает издание "Русская Весна".
Ранее киевские военные аналитики вместе с западными СМИ уверяли всех, что многоэтажное здание разрушил удар авиации российской армии.
"Дом служил главной оборонительной позицией Украины в этом районе", — отметил портал.
Ранее сообщалось, что многоэтажные здания в Артёмовске ВСУ превратили в мощные укрепрайоны с огневыми точками в квартирах. В подвалах устроены бомбоубежища, а позиции корректировщиков огня находятся на крышах.
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ВСУ несут большие потери под Артёмовском.