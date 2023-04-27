ВСУ, отступая, подорвали свою главную крепость на юго-западе Артёмовска

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия опубликовала видеокадры со своего беспилотника, на которых видно, что она сама взорвала десятиэтажный дом перед отступлением.

Об этом сообщает издание "Русская Весна".

Ранее киевские военные аналитики вместе с западными СМИ уверяли всех, что многоэтажное здание разрушил удар авиации российской армии.

"Дом служил главной оборонительной позицией Украины в этом районе", — отметил портал.

Ранее сообщалось, что многоэтажные здания в Артёмовске ВСУ превратили в мощные укрепрайоны с огневыми точками в квартирах. В подвалах устроены бомбоубежища, а позиции корректировщиков огня находятся на крышах.