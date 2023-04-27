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ВСУ, отступая, подорвали свою главную крепость на юго-западе Артёмовска

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Силовые структуры

Украинская армия опубликовала видеокадры со своего беспилотника, на которых видно, что она сама взорвала десятиэтажный дом перед отступлением.

ВСУ, отступая, подорвали свою главную крепость на юго-западе Артёмовска

Об этом сообщает издание "Русская Весна".

Ранее киевские военные аналитики вместе с западными СМИ уверяли всех, что многоэтажное здание разрушил удар авиации российской армии.

"Дом служил главной оборонительной позицией Украины в этом районе", — отметил портал.

Ранее сообщалось, что многоэтажные здания в Артёмовске ВСУ превратили в мощные укрепрайоны с огневыми точками в квартирах. В подвалах устроены бомбоубежища, а позиции корректировщиков огня находятся на крышах.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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