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Кашеварова опубликовала пост об увольнениях в МО: после визита Путина на передовую "полетели головы"

1:09
Силовые структуры

Анастасия Кашеварова поделилась постом, в котором сообщается, что после посещения Владимиром Путиным передовой начались увольнения в Минобороны.

Кашеварова опубликовала пост об увольнениях в МО: после визита Путина на передовую "полетели головы"

Журналистка опубликовала в своём микроблоге пост Telegram-канала War Gonzo.

"В МО полетели головы. Источники @wargonzo сообщают, что в министерстве целый ряд высокопоставленных увольнений. Таков, вероятно, эффект от посещения Путиным передовой лично", — гласит публикация.

В посте предполагается, что "обозлённые" офицеры сумели донести до президента РФ свои проблемы.

Автор публикации задаётся вопросом, действительности ли наказывают виновных в положении дел на СВО или это делается с целью сохранить кресла более высокопоставленных лиц.

"Не получилось бы только, что снимут реальных работяг, молодых, которые заинтересованы и замотивированы в победе, а функционеров-толстосумов оставят", — выражает автор поста свои опасения.

Ранее сообщалось, что арестован начальник автобронетанковой службы управления технического обеспечения ВС РФ Александр Денисов.

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Путин в Херсоне (18 апреля 2023)
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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