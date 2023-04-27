Александр Коц: ВСУ начнут контрнаступление на всех направлениях в ближайшее время

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим может сосредоточить наступлние на любом из направлений, где российская оборона покажет слабину.

Об этом сообщил военкор Александр Коц.

"Ударят они сразу везде и будут смотреть там, где тонко, где можно прорвать. Если у них будет удаваться давить на Мелитополь, они будут перебрасывать резервы на Мелитополь даже со Сватово-Кременной. Если будет у них получаться продавливание по флангам Артёмовска, значит, будут перебрасывать туда", — в эфире радио "КП" отметил военный корреспондент.

Если ситуация того потребует, ВСУ даже будут пытаться отрезать Донецк от юга ДНР и окружать Мариуполь, подчеркнул Коц.

По его словам, все эти россказни украинских и западных СМИ, что у Киева якобы чего-то не хватает — это всё разговоры в пользу бедных и попытка втянуть Россию в какую-то радиоигру, показав, что у ВСУ всё плохо и контрнаступления не будет.

"Оно начнётся, я думаю, в ближайшее время", — подытожил журналист.