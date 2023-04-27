Киевский режим может сосредоточить наступлние на любом из направлений, где российская оборона покажет слабину.
Об этом сообщил военкор Александр Коц.
"Ударят они сразу везде и будут смотреть там, где тонко, где можно прорвать. Если у них будет удаваться давить на Мелитополь, они будут перебрасывать резервы на Мелитополь даже со Сватово-Кременной. Если будет у них получаться продавливание по флангам Артёмовска, значит, будут перебрасывать туда", — в эфире радио "КП" отметил военный корреспондент.
Если ситуация того потребует, ВСУ даже будут пытаться отрезать Донецк от юга ДНР и окружать Мариуполь, подчеркнул Коц.
По его словам, все эти россказни украинских и западных СМИ, что у Киева якобы чего-то не хватает — это всё разговоры в пользу бедных и попытка втянуть Россию в какую-то радиоигру, показав, что у ВСУ всё плохо и контрнаступления не будет.
"Оно начнётся, я думаю, в ближайшее время", — подытожил журналист.
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ВСУ несут большие потери под Артёмовском.