Только "сокрушительное поражение РФ" на поле боя повлияет на общественное сознание российского общества, "поражённое вирусом империализма".
Об этом сообщил беглый оппозиционер Гарри Каспаров*.
"На Украине это не просто борьба за восстановление территориальной целостности, не только за спасение государства и нации, это на самом деле часть этой вечной борьбы, и поэтому победа Украины — это победа всего свободного мира", — заявил иноагент.
Он отметил, что для него нет никакой проблемы говорить, чтобы Россия проиграла сокрушительно, поскольку это "единственный шанс для моей страны вернуться в строй цивилизованных стран". Только сокрушительное военное поражение России может повлиять как-то на россиян, подытожил Каспаров*.
* включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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