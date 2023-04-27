Каспаров* пожелал всем россиянам сокрушительного поражения

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Только "сокрушительное поражение РФ" на поле боя повлияет на общественное сознание российского общества, "поражённое вирусом империализма".

Об этом сообщил беглый оппозиционер Гарри Каспаров*.

"На Украине это не просто борьба за восстановление территориальной целостности, не только за спасение государства и нации, это на самом деле часть этой вечной борьбы, и поэтому победа Украины — это победа всего свободного мира", — заявил иноагент.

Он отметил, что для него нет никакой проблемы говорить, чтобы Россия проиграла сокрушительно, поскольку это "единственный шанс для моей страны вернуться в строй цивилизованных стран". Только сокрушительное военное поражение России может повлиять как-то на россиян, подытожил Каспаров*.

* включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.