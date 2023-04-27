Только потеря Крыма станет для РФ тем ударом, который будет "ключиком" для народного негодования и развала государственной политической системы.
Об этом сообщил российский оппозиционер Гарри Каспаров*.
"Когда украинская армия перейдёт перешеек, вот это момент начала перелома в общественном сознании. А украинский флаг в Севастополе — это начало освобождения России. Раньше ничего не случится", — отметил иноагент.
А без потери Крыма политическая система России не пошатнётся, подчеркнул Каспаров, заявив, что пока Владимир Путин контролирует полуостров, ничего не будет. Победа Украины в конфликте, а также освобождение Крыма откроет двери для народного негодования, подытожил Каспаров*.
* включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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