Каспаров*: освобождение России начнётся с флага ВСУ над Севастополем

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Только потеря Крыма станет для РФ тем ударом, который будет "ключиком" для народного негодования и развала государственной политической системы.

Об этом сообщил российский оппозиционер Гарри Каспаров*.

"Когда украинская армия перейдёт перешеек, вот это момент начала перелома в общественном сознании. А украинский флаг в Севастополе — это начало освобождения России. Раньше ничего не случится", — отметил иноагент.

А без потери Крыма политическая система России не пошатнётся, подчеркнул Каспаров, заявив, что пока Владимир Путин контролирует полуостров, ничего не будет. Победа Украины в конфликте, а также освобождение Крыма откроет двери для народного негодования, подытожил Каспаров*.

* включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.