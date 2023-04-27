Опубликовано видео жёсткого штурма окопов ВСУ десантниками ВС РФ

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось жёсткое видео штурма окопов боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) российскими десантниками. Кадры, снятые с дрона, опубликовал в своём Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин.

На видео в окопы, устроенные украинскими солдатами в лесу под Кременной в ЛНР, прилетает снаряд. Раненые и контуженные всушники собираются бросить позиции и бежать.

Один из боевиков принимает верное, но запоздалое решение: выбрасывает из окопа свой автомат.

Если бы он сделал это раньше, это могло бы соранить его жизнь и здоровье, заключил аналитик.