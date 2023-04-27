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Опубликовано видео жёсткого штурма окопов ВСУ десантниками ВС РФ

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Силовые структуры

В Сети появилось жёсткое видео штурма окопов боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) российскими десантниками. Кадры, снятые с дрона, опубликовал в своём Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин.

На видео в окопы, устроенные украинскими солдатами в лесу под Кременной в ЛНР, прилетает снаряд. Раненые и контуженные всушники собираются бросить позиции и бежать.

Один из боевиков принимает верное, но запоздалое решение: выбрасывает из окопа свой автомат.

Если бы он сделал это раньше, это могло бы соранить его жизнь и здоровье, заключил аналитик.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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