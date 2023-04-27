В Сети появилось жёсткое видео штурма окопов боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) российскими десантниками. Кадры, снятые с дрона, опубликовал в своём Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин.
На видео в окопы, устроенные украинскими солдатами в лесу под Кременной в ЛНР, прилетает снаряд. Раненые и контуженные всушники собираются бросить позиции и бежать.
Один из боевиков принимает верное, но запоздалое решение: выбрасывает из окопа свой автомат.
Если бы он сделал это раньше, это могло бы соранить его жизнь и здоровье, заключил аналитик.
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