РВ: танки и "Солнцепёки" вместе штурмуют Невельское в ДНР

Военкоры "Русской Весны" опубликовали уникальное видео атаки, на котором танки и тяжёлые огнемётные системы (ТОС-1А) "Солнцепёк" вместе ведут штурм позиций боевиков ВСУ в Невельском Донецкой области.

Боевую работу танка и "Солнцепёка" при штурме населённого пункта корректирует беспилотник, отметили репортёры в Telegram-канале.

На рубеж открытия огня первым выезжает танк, который уничтожает оборудованные в домах точки ВСУ. Затем подключается ТОС-1А.

Ранее в Сети появились кадры штурма российскими десантниками окопов ВСУ в лесу под Кременной, во время которого украинский боевик выбросил свой автомат.