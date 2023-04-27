Все позиции Вооружённых сил Украины в Марьинке находятся под огневым контролем российской армии.
Об этом в интервью изданию ТАСС сообщил исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что ВСУ начнут контрнаступление на всех направлениях в ближайшее время.
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Ранее Мизинцев руководил Национальным центром управления обороны России.