Позиции ВСУ в Марьинке полностью перешли под огневой контроль армии России

0:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Все позиции Вооружённых сил Украины в Марьинке находятся под огневым контролем российской армии.

Об этом в интервью изданию ТАСС сообщил исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что ВСУ начнут контрнаступление на всех направлениях в ближайшее время.